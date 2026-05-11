MKE Ankaragücü bünyesinde faaliyet gösteren Natoyolu Futbol Akademesi, Anneler Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Akademide eğitim gören çocukların anneleri bu kez tribünden destek vermek yerine sahaya çıkarak futbol oynadı.

Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda anneler, çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşarken, etkinlik büyük beğeni topladı. Akademi tarafından yapılan açıklamada, “Anneler Günü’nde annelerimiz sahada yerini aldı. Puan değil tarih yazan annelerimizi tebrik ediyor, eğitim sorumlusu Caner Öztürk’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hem sporun birleştirici gücüne hem de Anneler Günü’nün anlamına dikkat çekilen etkinlikte, aileler unutulmaz bir gün geçirdi.