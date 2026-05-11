Sincan Belediyesi, 10 Mayıs Anneler Günü kapsamında özel bir konser programı düzenledi. Fatih Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkçe pop müziğin sevilen isimlerinden Tuğçe Kandemir sahne aldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan öncülüğünde yürütülen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” programı, bu ay Anneler Günü etkinliği kapsamında gerçekleştirildi. Programa çok sayıda kadın katıldı.

Konser öncesinde Murat Ercan ve Emine Ercan, sanatçı Tuğçe Kandemir’e çiçek takdim etti. Vatandaşları selamlayan Başkan Ercan, konuşmasında tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutladı.

Başkan Ercan konuşmasında, Sincan’da hizmet çalışmalarının devam edeceğini belirterek, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü tebrik etti.

Konuşmaların ardından sahne alan Tuğçe Kandemir, sevilen şarkılarını seslendirdi. Katılımcılar konser boyunca müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik, Anneler Günü kapsamında düzenlenen çeşitli programlarla devam etti.