Sincan Belediyesi, gençlerin eğitim ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak projelerine bir yenisini daha ekledi. Ahi Evran Mahallesi’nde bulunan yeni belediye hizmet binası içerisindeki Millet Kıraathanesi hizmete açıldı. Yeni merkezle birlikte ilçedeki millet kıraathanelerinin sayısı 13’e ulaştı.

Sincanlı Gençlere Modern Çalışma Alanı

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği millet kıraathaneleri; sessiz çalışma alanları, zengin kitaplıkları, ücretsiz internet erişimi ve dinlenme bölümleriyle gençlerin önemli buluşma noktaları arasında yer alıyor.

Eğitim hayatını destekleyen projeleriyle dikkat çeken Sincan Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde açtığı kıraathanelerle gençlere modern ve konforlu çalışma ortamı sunmayı sürdürüyor.

Yeni Kıraathane Ahi Evran Mahallesi’nde Açıldı

Yeni Millet Kıraathanesi, Ahi Evran Mahallesi Bahçe Caddesi’nde bulunan Sincan Belediyesi yeni hizmet binası içerisinde hizmet vermeye başladı. Öğrencilerin ders çalışabileceği, araştırma yapabileceği ve verimli zaman geçirebileceği şekilde tasarlanan merkez, kısa sürede gençlerin uğrak noktalarından biri olmaya aday gösteriliyor.

Sincan’da Eğitim Yatırımları Artıyor

Sincan Belediyesi tarafından hayata geçirilen millet kıraathaneleri, artan kullanıcı sayısıyla ilçede önemli bir eğitim merkezi haline geldi. İlçede millet kıraathanesi sayısının 13’e yükselmesi ise gençlere yönelik eğitim yatırımlarının büyüklüğünü gözler önüne serdi.