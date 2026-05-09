Sincan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban satış ve kesim alanlarında hazırlıklarını tamamladı. Çimşit ve Yenikent kurban pazarlarında satış alanları kura yöntemiyle belirlenirken, bölgelerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Kurban Satış Yerleri Belirlendi

Sincan’da kurban satışlarının yapılacağı Çimşit ve Yenikent pazarlarında üreticilerin kullanacağı alanlar kura çekimiyle netleşti. Türkiye’nin farklı illerinden ilçeye gelen besicilerin satış yapacağı noktalar belirlenirken, kura çekimi sırasında üreticilere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Broşürlerde kurban pazarlarında uyulması gereken kurallar, hayvanların beslenmesi ve nakliyesi, kesim alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar ile hijyen kuralları hakkında detaylı bilgiler yer aldı.

Kurban Pazarlarında İlaçlama ve Dezenfekte Çalışması

Sincan Belediyesi ekipleri, vatandaşların ve besicilerin sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla kurban pazarlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürdü. Çimşit ve Yenikent kurban satış alanlarında detaylı ilaçlama yapılırken, bölge hava araçlarının desteğiyle dezenfekte edildi.

Ayrıca pazar alanlarında bulunan çöp konteynerleri de temizlenerek hijyen önlemleri artırıldı.

Saraycık Mahallesi’nde Ruhsatsız Satış ve Kesim Yasaklandı

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla Saraycık Mahallesi’nde ruhsatsız ahırlarda hayvan satışı ve kesimin yasaklandığı bildirildi.

Kurallara aykırı hareket eden kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.