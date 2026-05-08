Çankaya Belediyesi bünyesindeki Şeker Portakalı Ekolojik Kreşi öğrencileri, doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlikte eğitici ve eğlenceli bir gün geçirdi. Program kapsamında çocuklara bitkilerin yaşam döngüsü, toprağın önemi ve sürdürülebilir doğa bilinci üzerine uygulamalı eğitim verildi.

Tohumdan Bitkiye Uzanan Yol Öğretildi

Etkinliğin ilk bölümünde minik öğrencilere, bitkilerin gelişim süreci yaşlarına uygun anlatımlarla aktarıldı. Çocuklar; tohumun filizlenmesinden yetişkin bitkiye dönüşmesine kadar geçen aşamaları görseller eşliğinde öğrendi.

Eğitimde ayrıca toprağın canlı yaşamındaki önemi, suyun bitki gelişimindeki etkisi ve doğaya zarar vermeden üretim yapmanın temel kuralları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Minik Eller Mısır ve Ayçiçeği Ekti

Teorik eğitimin ardından çocuklar, Sertaç Hekim ve Rabia Eskici rehberliğinde uygulama alanına geçti. Bahçıvan kıyafetlerini giyen minikler, hazırlanan küçük parsellerde mısır ve ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdu.

Toprağı eşeleyen, tohumlarını dikkatle yerleştiren çocuklar daha sonra can suyu vererek ilk bakım sürecini de gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca çocukların birlikte hareket etmesi ve birbirlerine destek olması dikkat çekti.

Doğa Bilinci Küçük Yaşta Kazandırılıyor

Güzel hava eşliğinde açık alanda vakit geçiren öğrenciler, hem eğlenme hem öğrenme fırsatı buldu. Ektikleri tohumların büyümesini heyecanla bekleyen çocuklar, doğanın döngüsünü yerinde deneyimleyerek çevre farkındalığı kazandı.

Etkinliğin, çocukların üretim süreçlerini tanıması, doğayla bağ kurması ve çevre sevgisini küçük yaşta geliştirmesi açısından önemli katkı sağladığı belirtildi.