Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; toplam 48 suçlu, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'de yakalanarak yurda geri getirildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar; C.S., R.G., F.Ö., G.Ç., E.D., Y.E.A., U.Y., A.Ç., V.J., M.K., A.S.Ö., A.Ç., C.G., Ö.A., A.E.H., A.A., T.Ş., F.Y., T.G., O.T., İ.T., M.P., M.B.T., M.Ö., G.B.K., A.K. ve K.K. isimli suçlulardan oluşurken, ulusal seviyede aranan suçluların isimlerinin B.Y., A.Z.Ç., H.Ş., M.E., H.İ.Ç., N.Ç., M.Z., Ö.Ç., M.S., A.D.C., M.Ş., C.Ö., C.B., M.E.İ., B.K., İ.Y., A.Ş., İ.K., Ş.Ö., F.S. ve R.P. olarak açıklandı. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sonucu suçluların Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

