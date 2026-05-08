Ülke Postası Gazetesi Ankara Temsilcisi Nur Delice’nin annesi Yıldız Delice, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Bir süredir yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Delice’nin, uygulanan yoğun oksijen tedavisine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tedavi süreci boyunca Nur Delice ve babası Zekeriya Delice’nin verdiği mücadele, basın camiası ve yakın çevresinde dikkat çekmişti. Annesinin sağlığı için uzun süre hastanede nöbet tutan Nur Delice, süreç boyunca umutlarını kaybetmediklerini ifade etti.

Yıldız Delice için öğle namazının ardından Delice Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Atilla Akdoğan’ın kıldırdığı cenaze namazına; ilçe protokolü, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Delice, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul eden Nur Delice, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Delice, özellikle annesinin tedavi sürecinde destek veren dostlarına ve kampanyalara katkı sunan isimlere minnettar olduğunu belirtti.

Ülke Postası ailesi de yayımladığı mesajda, merhumeye Allah’tan rahmet, Nur Delice ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.