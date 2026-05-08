Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın Haberine göre; Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülbahar Darılmaz, son dönemde artış gösteren kronik öksürük vakalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin verilerine göre Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde “yürüyen zatürre” olarak bilinen Mycoplasma Pneumoniae enfeksiyonlarında dikkat çekici yükseliş yaşandığını belirten Darılmaz, RSV’den influenza virüslerine kadar birçok etkenin bahar aylarında etkisini sürdürdüğünü söyledi.

“YÜRÜYEN ZATÜRRE VAKALARINDA BELİRGİN ARTIŞ VAR”

Doç. Dr. Darılmaz, bölgede dikkat çeken artışı şu sözlerle değerlendirdi: “Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin 2026 Nisan ayı sonu raporuna göre, Doğu Akdeniz havzasında (Türkiye dahil) Mycoplasma Pneumoniae (yürüyen zatürre) insidansında belirgin bir artış görülmüştür.”

Hastalığın özelliklerine değinen Darılmaz, “Yürüyen zatürre (atipik pnömoni), hastaneye yatış gerektirmeyen, kişinin günlük aktivitelerine devam edilebildiği bir akciğer enfeksiyonudur. Uzun süren öksürük, yorgunluk ve hafif ateşle seyreden bulaşıcı bir hastalıktır” dedi.

Belirtilerin çoğu zaman grip ile karıştırıldığını vurgulayan Darılmaz, “Belirtileri grip ve nezleye benzese de tedavi antibiyotiklerle sağlanır. Bu bakteri, klasik antibiyotiklere dirençli olduğu için ‘iyileşmeyen soğuk algınlığı’ ve ‘3 haftayı geçen kuru öksürük’ tablolarının da nedeni olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“POLİKLİNİK BAŞVURULARININ BÜYÜK KISMINI KRONİKLEŞEN ÖKSÜRÜK OLUŞTURUYOR”

Son dönemde göğüs hastalıkları kliniklerinde en sık başvuru nedenlerinden birinin uzayan öksürük olduğunu belirten Darılmaz, “Soğuk algınlığı ile başlayıp kronikleşen öksürük, son zamanlarda göğüs hastalıkları poliklinikleri başvurularının büyük kısmını oluşturuyor” dedi.

Kış aylarından bahar aylarına uzanan virüs etkisine de dikkat çeken Darılmaz, “Kış aylarında baskın olan İnfluenza A (H3N2 suşu), Nisan ayında da etkisini sürdürmekteyken, Mayıs ayı başında İnfluenza B virüsünün payı artmıştır” diye konuştu.

“RSV BU YIL SIRADIŞI ŞEKİLDE BAHARA SARKTI”

Bir diğer dikkat çekici gelişmenin RSV virüsü olduğunu belirten Darılmaz, şu bilgileri paylaştı: “Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV), Adenovirüs, Rhinovirüs, Parainfluenza virüs bu dönemde gözlenen diğer virüslerdir. Genellikle bir kış virüsü olan RSV, 2026’da ‘sıradışı’ davranarak bahar aylarına sarkmıştır. Özellikle 65 yaş üstü yetişkinlerde ve 2 yaş altı çocuklarda inatçı öksürük nöbetlerine yol açmaktadır.”

Grip testleri negatif çıkan hastalara da dikkat çeken Darılmaz, “Nisan ve Mayıs aylarında negatif çıkan grip testlerinin arkasındaki yaygın nedenlerden birisi olan İnsan Metapnömovirüsü, belirtileri grip ve RSV’ye çok benzer ancak daha uzun süren öksürüklerle kendini belli eder” dedi.

“NİMBUS VARYANTI BOĞAZDA CAM KESİĞİ HİSSİ YAPIYOR”

2026’nın öne çıkan koronavirüs varyantına da değinen Darılmaz, “2026’nın baskın koronavirüs varyantı olan Nimbus, bahar aylarında hala aktif olarak gözlenmektedir. Akciğer parankimine inmek yerine üst solunum yollarında daha çok ses telleri ve soluk borusunu etkilemektedir” diye konuştu.

Bu varyantın farklı bir belirti profili oluşturduğunu vurgulayan Darılmaz, “Cam kesiği gibi şiddetli bir boğaz ağrısı yapmaktadır. Üst solunum yollarında tahrişe neden olan Nimbus varyantı, ses kısıklığıyla seyreden uzamış öksürüğe neden olmaktadır” dedi.

