Zayıflama iğneleri son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada hızla artan bir ilgi görüyor. Özellikle diyabet tedavisinde kullanılan bazı ilaçların kilo verme üzerindeki etkilerinin fark edilmesiyle birlikte, bu yöntem kısa sürede popüler hale geldi. Ancak uzmanlar, kontrolsüz kullanımın ciddi sağlık riskleri doğurabileceği konusunda uyarıyor.

İğnelerin Asıl Üretim Amacı Zayıflatmak Değil

Uzmanlara göre bu iğneler aslında doğrudan zayıflama amacıyla geliştirilmiyor. İlk olarak Tip 2 Diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini düzenlemek için üretilen bu ilaçlar, iştahı azaltıcı etkileri sayesinde kilo kaybına da yol açıyor.

Bu iğneler, vücutta tokluk hissini artıran hormonları taklit ederek çalışıyor. Kişi daha az yemek yiyor ve daha uzun süre tok hissediyor.

Ancak uzmanlar, bu mekanizmanın doğal metabolizma süreçlerini değiştirdiğini ve uzun vadeli etkilerinin hâlâ tam olarak bilinmediğini vurguluyor.

Yan Etkileri Neler?

Her ilaçta olduğu gibi, zayıflatma iğnelerinin de yan etkileri bulunuyor. En sık görülenler arasında mide bulantısı, kusma, ishal ve iştahsızlık yer alıyor. Daha ciddi durumlarda ise pankreas iltihabı, safra kesesi sorunları ve bağırsak problemleri bildiriliyor.

Bazı araştırmalar, bu ilaçların kontrolsüz kullanımının ciddi sağlık riskleri doğurabileceğine işaret ediyor. Uzmanlar, özellikle doktor gözetimi olmadan kullanımın tehlikeli olabileceğini belirtiyor.

Zayıflatma iğnelerinin doğrudan ölümcül olduğuna dair kesin bir bilimsel görüş bulunmamakla birlikte, yanlış kullanım ve mevcut sağlık sorunlarıyla birlikte kullanımı ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Özellikle kalp hastalığı, pankreas rahatsızlığı veya hormonal dengesizlikleri olan bireyler için bu iğneler daha yüksek risk barındırıyor.

Uzmanlar Uyarıyor!

Uzmanları bu ilaçların mucize çözüm olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Sağlıklı kilo kaybının hala dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle mümkün olduğu ifade ediliyor.

Araştırma sonuçlarına göre iğneyi kullanıp bırakanların büyük kısmı verdiği kilonun önemli bölümünü geri alıyor. Bu da iğnelerin kalıcı bir tedavi yöntemi olmadığını gösteriyor.