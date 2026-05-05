Eyüpsultan’da kurban satış ve kesim alanında çıkan yangında 34 yaşındaki Bekir Yazıcı hayatını kaybetti. Olayla ilgili iş yerinde bekçi olarak görev yapan Talip S. gözaltına alındı.

Yangın, Vardar Bulvarı Acun Sokak’ta bulunan kurban satış ve kesim alanındaki bir konteynerde saat 02.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından içeride bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Bekir Yazıcı olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bekçi Gözaltına Alındı, Silah Bulundu

Olay sonrası iş yerinde görevli bekçi Talip S. emniyete götürülerek gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, yangını dışarıdan döndüğünde fark ettiğini ve müdahale etmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında yangının çıktığı alanda bir tabanca bulundu. Silah, balistik inceleme yapılmak üzere emniyet ekiplerince muhafaza altına alındı.

“Ölen Kişinin Kim Olduğu Netleşmedi”

İş yerinde kurban satışı yapan tanıklar, olayın gece saatlerinde haber alındığını ve yangının ardından bölgeye geldiklerini belirtti. Ölen kişinin kimliğine ilişkin net bilginin olmadığı, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.