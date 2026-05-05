Tepebaşı ilçesine bağlı Merkez Yeni Mahallesi'nde 7 katlı evin 4'üncü katında yalnız kalan Mehdi Bakhtiari'nin komşuları, kendisinden bir süre haber alamadı. Evi kontrole gelen komşular, kapıyı açan olmayınca sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Bakhtiari'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bakhtiari'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Bakhtiari'in cansız bedeni, polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Bakhtiari'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Mehdi Bahktiari'nin şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

