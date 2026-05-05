İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arakçi, bölgedeki son durumun siyasi krizlerin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Açıklamasında ABD’ye de mesaj veren Arakçi, Washington yönetiminin “kötü niyetli aktörler” tarafından yeniden bir çıkmaza sürüklenmemesi gerektiğini ifade etti. Aynı uyarıyı Birleşik Arap Emirlikleri için de yapan Arakçi, bölgesel gerilimin tırmanmaması gerektiğine işaret etti.

Arakçi ayrıca, uluslararası arenada sıkça tartışılan “Özgürlük Projesi”ne de değinerek, bu girişimin aslında bir “kördüğüm projesine” dönüştüğünü savundu.

Hürmüz Boğazı’nda son dönemde artan tansiyon, küresel enerji güvenliği açısından da yakından takip edilirken, taraflardan gelen açıklamalar bölgedeki diplomatik sürecin yönüne dair ipuçları veriyor.