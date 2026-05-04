Ankara’da kültür ve sanatın merkezi konumundaki Çankaya, Mayıs ayında birbirinden zengin etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında sergiler, festivaller, konserler ve söyleşiler sanatseverlerle buluşacak.

Sergiler Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde

Mayıs ayı etkinlikleri, Ali Öz’ün “Fotoğrafın Dansı, Dansın Fotoğrafı” sergisiyle başladı. Toplumsal olaylara odaklanan belgesel fotoğraflardan oluşan sergi, 4–30 Mayıs tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Aynı merkezde “Renkli Kınık Seramiğinin Öyküsü” sergisi geleneksel ve çağdaş seramik sanatını bir araya getirirken, 5–30 Mayıs tarihli “Angara Galatia” sergisi Ankara’nın tarihsel katmanlarını sanat aracılığıyla ele alıyor.



6–30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen “Sakla Kendini” ve “Genç Dalga” sergileri ise bireysel varoluş ve genç sanatçıların üretimlerine odaklanıyor.

Ankara’nın kültürel mirası sanatla anlatılıyor

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde 7–31 Mayıs tarihleri arasında görülebilecek “Ankara’nın Kültürel Mirası İzinde” sergisi, kentin belleğini farklı disiplinlerle yorumluyor.

Fikret Otyam Sanat Merkezi ise 12 Mayıs–12 Haziran tarihleri arasında “Kır İmgesinden Kent İmgesine: Beytepe” sergisine ev sahipliği yapacak.

Festival ve edebiyat günleri dikkat çekiyor

Mayıs programında sinema ve edebiyat etkinlikleri de öne çıkıyor. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 2–10 Mayıs tarihleri arasında emek temalı yapımları izleyiciyle buluşturuyor.

8–10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Başkent Ankara Öykü Günleri ile 16–17 Mayıs’taki Çankaya Cumhuriyet Roman ve Öykü Günleri ise söyleşi, okuma ve imza etkinlikleriyle edebiyat severleri ağırlayacak.

Konser ve tiyatro etkinlikleri de programda

Müzik ve sahne sanatları kapsamında 9 Mayıs’ta Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde düzenlenecek “Muhabbet Bağı” etkinliği, geleneksel müziği sanatseverlerle buluşturacak.

14 ve 16 Mayıs tarihlerinde Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Kontrabas Konseri: Özgürlük Şarkıları” uluslararası sanatçıların katılımıyla sahnelenecek.

22 Mayıs’ta Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahnelenecek “Deliler Okulu” tiyatro oyunu ise mizah ve toplumsal gözlem üzerinden izleyiciye farklı bir perspektif sunacak. Ayrıca 20 Mayıs’ta Türkan Saylan anısına özel bir anma etkinliği gerçekleştirilecek.