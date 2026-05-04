Bosch Türkiye’nin Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Reklamda evcil hayvanın “çocuk” olarak sunulması, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Tepkilerin ardından Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin açıklamada bulundu. Göktaş, aile kavramına yönelik hassasiyetlere dikkat çekerek söz konusu içeriği eleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarına göre, reklamın hukuki boyutunun incelendiği ve gerekli değerlendirmelerin yapıldığı ifade edildi. Ancak konunun doğrudan yargıya taşındığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bosch Türkiye cephesinden ise reklamla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Tartışmalar sosyal medyada sürerken, gözler markanın atacağı adımlara çevrildi.

Trafikte bilinç zamanı: 1-7 Mayıs Trafik Haftası başladı
Bosch Türkiye söz konusu olan reklamı sildi.

Muhabir: Haber Merkezi