Bosch Türkiye’nin Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Reklamda evcil hayvanın “çocuk” olarak sunulması, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Tepkilerin ardından Mahinur Özdemir Göktaş konuya ilişkin açıklamada bulundu. Göktaş, aile kavramına yönelik hassasiyetlere dikkat çekerek söz konusu içeriği eleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynaklarına göre, reklamın hukuki boyutunun incelendiği ve gerekli değerlendirmelerin yapıldığı ifade edildi. Ancak konunun doğrudan yargıya taşındığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bosch Türkiye cephesinden ise reklamla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Tartışmalar sosyal medyada sürerken, gözler markanın atacağı adımlara çevrildi.

Bosch Türkiye söz konusu olan reklamı sildi.

Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir!



Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın —biyolojik ya da koruyucu— gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal… — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) May 3, 2026