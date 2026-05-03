İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

“Suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalar kapsamında yürütülen soruşturmada şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Zuhal Böcek tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.