OPEC+ üyesi 7 ülke, haziran ayında petrol üretimini artırma kararı aldı. Kararın, küresel piyasa koşulları ve petrol talebindeki görünüm doğrultusunda alındığı bildirildi.

7 Ülke Çevrim İçi Toplantıda Bir Araya Geldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Günlük 188 Bin Varillik Artış

Toplantıda, Nisan 2023’te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri yeniden değerlendirildi. Ülkelerin, haziran ayı itibarıyla günlük toplam 188 bin varillik üretim artışına gitme konusunda uzlaştığı açıklandı.

Piyasa Şartlarına Göre Değişebilir

Açıklamada, alınan kararın petrol piyasasındaki gelişmelere göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği belirtildi.

Hedef Piyasa İstikrarı

OPEC+ ülkeleri, üretim politikasındaki temel hedefin küresel petrol piyasasında istikrarı desteklemek olduğunu vurguladı.