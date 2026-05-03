Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Ankara etabının ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yarışa ilk kez ev sahipliği yaptığını belirterek, “Milletin evine yakıştı bu organizasyon” dedi.

Final Ankara’da Yapıldı

Turun son etabının başkent Ankara’da tamamlandığını belirten Yılmaz, yarışın Çeşme’den başlayarak Selçuk, Aydın, Marmaris, Fethiye, Kemer ve Antalya güzergahının ardından Ankara’ya ulaştığını söyledi.

“27 Yıl Sonra Ankara Final Noktası Oldu”

Yılmaz, Ankara’nın 27 yıl aradan sonra ilk kez organizasyonun final noktası olduğunu vurgulayarak, etkinliğin sporun birleştirici gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

“Ülkemizin Tanıtımı İçin Çok Değerli”

Yarışın Türkiye’nin doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini dünyaya tanıttığını belirten Yılmaz, milyonlarca izleyicinin ekran başında organizasyonu takip ettiğini kaydetti.

“Gelecek Yıl Yine Külliye’de Yapmak İstiyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin yarışa ilk kez ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yılmaz, “Gelecek yıl yine Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Bisiklet Kullanımına Vurgu

Bisikletin sağlık, çevre ve toplumsal yaşam açısından önemine dikkat çeken Yılmaz, özellikle çocuklar ve gençler arasında bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Teşekkür Mesajı

Yılmaz ayrıca organizasyona katkı sunan Osman Aşkın Bak, Hamza Yerlikaya ve Türkiye Bisiklet Federasyonuyetkililerine teşekkür etti.