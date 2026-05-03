Kaza, sabah saat 10.00 sıralarında Silifke-Karaman kara yolu üzerinde bulunan Yeni Çıktı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 LU 643 plakalı gübre yüklü TIR ile karşı yönden gelen Muhammed Saygılı idaresindeki 33 ADE 177 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Muhammed Saygılı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilde bulunan 2 yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi işlemleri için morga götürülürken, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.