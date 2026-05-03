Olay, 1 Mayıs günü saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yemek yiyen küçük çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı.

Bir anda panikleyen çocuk ayağa kalkarak el hareketleriyle yardım istemeye başladı. Durumu fark eden anne hızla müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Kritik anda müdahale etti

O sırada salonda görevli restoran çalışanı, yaşananları fark ederek hemen çocuğun yanına geldi. Soğukkanlılıkla hareket eden çalışan, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan doğru müdahale sayesinde çocuğun nefes alması yeniden sağlandı.

O anlar kamerada

Yaşanan panik dolu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuğun zor anları ve çalışanın hızlı müdahalesi dikkat çekti.

Uzmanlar, boğulma vakalarında Heimlich manevrasının doğru ve zamanında uygulanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.