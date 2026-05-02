Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile ilçe jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu bir kişiyi izlemeye aldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelinin ikametine arama kararı çıkarıldı.

Evde çok sayıda uyuşturucu bulundu

Adrese düzenlenen baskında, 5 ayrı parça halinde toplam 2 kilo 355 gram kubar esrar, 10 kök skunk bitkisi, 7 kapsül sentetik ecza, satışa hazır halde paketlenmiş 10 gram esrar, 1 adet likit esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 2 aktif iklimlendirme sistemi, bir cep telefonu ve 6 bin 700 lira nakit paraya da el konuldu.

Şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.