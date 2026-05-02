Ak leylek türü leylekler, yaklaşık 7 bin kilometrelik göç yolculuğunu tamamlayarak Samsun’un Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerini kapsayan 56 bin hektarlık deltaya ulaştı. Özellikle “leylek ormanı” olarak bilinen bölgede yoğunlaşan kuşlar, yuvalarını doldurdu.

Binlerce yuva, binlerce yavru

Deltada yaklaşık 1000 yuvada 5 bine yakın leyleğin ürediği belirtilirken, kuluçka döneminin sonuna gelindi. Ağaçların üzerinde kurulu yuvalarda yavrular da görülmeye başlandı. Bölgedeki yuvaların büyük kısmı, leyleklerin tercih ettiği dişbudak ağaçlarında bulunuyor.

Her yıl aynı yuvalar

Yetkililer, leyleklerin her yıl aynı yuvaya ya da yakınındaki bir yuvaya geri döndüğünü belirtiyor. Yaklaşık bir ay süren kuluçka döneminin ardından yavrular büyütülüyor ve ağustos ayında göç için yeniden yola çıkılıyor.

Doğal yaşamın kalbi

Zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Kızılırmak Deltası, sadece leyleklere değil yüzlerce kuş türüne de ev sahipliği yaparak Türkiye’nin en önemli sulak alanları arasında yer alıyor.