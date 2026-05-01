Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail müdahalesi uluslararası kamuoyunda tepki çekti. Filodan yapılan açıklamaya göre İsrail güçlerinin müdahalesinde 31 aktivist yaralandı.

Açıklamada, yaralananlar arasında Yeni Zelanda, Avustralya, İtalya, ABD, Kanada, Hollanda, İspanya, İngiltere, Kolombiya, Almanya, Macaristan, Ukrayna, Fransa, Polonya ve Portekiz vatandaşlarının bulunduğu bildirildi. Bir Türk-Alman çifte vatandaşının da yaralılar arasında olduğu, üç kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Filodan yapılan başka bir açıklamada ise alıkonulan aktivistlerin İsrail donanmasına ait bir gemide yaklaşık 40 saat boyunca kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi. Aktivistlerin yeterli yiyecek ve su verilmeden tutulduğu, kasıtlı olarak ıslak zeminde uyumaya zorlandıkları öne sürüldü.

Filonun katılımcılarından bazıları ise fiziksel şiddete maruz kaldıklarını belirterek, “Bizi tekmelediler, yumrukladılar, yerde sürüklediler” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, uluslararası sularda gerçekleştirildiği belirtilen müdahalede çok sayıda tekneye el koymuş, aktivistleri alıkoymuştu. Olayın ardından bazı aktivistlerin Yunanistan’a bırakıldığı, filonun ise misyonuna devam ettiği bildirildi.