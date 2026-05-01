Gençlerbirliği kulübünün sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, teknik direktör Volkan Demirel ile takım kaptanları Dimitrios Goutas ve Metehan Mimaroğlu, kulübün kıyafet sponsoru Paulmark’ın 157’nci mağaza açılışında yer aldı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde gerçekleştirilen açılışta, teknik direktör Volkan Demirel ve futbolcular mağaza önünde toplanan taraftarlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan ekip, taraftarlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti.

Açılış törenine siyasiler de katıldı. Kurdele kesimi, Burhan Kayatürk, Osman Gökçek ve Volkan Demirel tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlik, hediye takdimi ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.