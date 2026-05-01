Samsun’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler geniş katılımla gerçekleştirildi. TÜRK-İŞ, DİSK ve gönüllü işçilerin çağrısıyla binlerce kişi bir araya geldi.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde oluşturulan güvenlik noktalarında aramadan geçirilen katılımcılar, kortej halinde yürüyüşe katıldı. Sendikaların yanı sıra siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, kadın örgütleri ve çeşitli meslek grupları da etkinlikte yer aldı. Ellerinde pankart ve dövizler bulunan kalabalık, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Konuşmalar ve Halaylar

Meydanda yapılan konuşmaların ardından katılımcılar müzik eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs’ı kutladı. Etkinlikte konuşan TÜRK-İŞ Samsun İl Başkanı Fatih Köymen, dünyanın birçok yerinde emekçilerin daha adil bir düzen talebiyle alanlarda olduğunu ifade etti.

“Emeğin Mücadelesi Sürecek”

Köymen, emeğiyle geçinen kesimlerin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, işçilerin ve emeklilerin daha iyi yaşam koşulları için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. Program, gün boyu süren etkinliklerin ardından olaysız şekilde sona erdi.