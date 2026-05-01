Kars’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüş, Faikbey ile Kazımpaşa Caddesi kavşağında sabah saat 10.30’da başladı.

1 Mayıs Tertip Komitesi öncülüğünde bir araya gelen siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belirlenen güzergâhta yürüyüş gerçekleştirdi. Güvenlik önlemleri çerçevesinde katılımcıların kaldırım üzerinden ilerlemesine izin verildi. Ellerinde pankart ve dövizler bulunan grup, etkinliklerin yapılacağı Tren Garı Meydanı’na kadar yürüdü.

Halaylar ve Türkülerle Kutlama

Meydanda gerçekleştirilen programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Ardından katılımcılar davul ve zurna eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs’ı kutladı.

Etkinlik, yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerle sona ererken, alanda bayram havası hâkim oldu.