Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, baharın gelişiyle birlikte doğanın en etkileyici renklerine büründü. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan delta, su papatyaları, nilüferler ve düğün çiçeklerinin açmasıyla ziyaretçilerine masalsı görüntüler sunuyor.

Samsun’un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan delta, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Baharın gelişiyle birlikte suyla kaplı alanlarda açan çiçekler ve doğa sesleri, bölgeyi adeta bir tabloya dönüştürüyor.

Masalsı Görüntüler Oluştu

Deltada yer alan Galeriç Ormanı, Türkiye’nin nadir subasar ormanları arasında yer alıyor. Suyla kaplı zeminde yükselen ağaçlar, beyaz ve yeşilin hâkim olduğu yüzeyle birleşerek eşsiz manzaralar oluşturuyor.

365 kuş türüne ev sahipliği yapan delta, doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Zengin biyolojik çeşitliliği, bölgeyi Türkiye’deki diğer sulak alanlardan ayıran en önemli özellikler arasında gösteriliyor.

“56 Bin Hektarlık Dev Alan”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, bölgenin büyüklüğüne dikkat çekerek, “Burası 56 bin hektarlık devasa bir alan. Bunun 21 bin 700 hektarı sulak alanlardan oluşuyor” dedi.

Ziyaretçilerin deltayı üstü açık gezi otobüsleri, akülü araçlar ve bisikletlerle keşfedebildiğini belirten Yılmaz, doğaseverleri bu eşsiz güzelliği yerinde görmeye davet etti.