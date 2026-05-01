İstanbul’da DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı’nda bir araya geldi. Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından grup adına basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs’ın işçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirtti. Türkiye’nin dört bir yanında ve dünyanın farklı ülkelerinde emekçilerin alanlarda olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, Taksim Meydanı’nın işçi sınıfı açısından simgesel bir öneme sahip olduğunu söyledi.

“Taksim Mücadelenin Simgesidir”

Taksim’in yıllar boyunca işçi hareketi için önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, meydanın yasaklı olduğu dönemlerde de mücadeleden vazgeçilmediğini dile getirdi. 2010-2012 yıllarında Taksim’de büyük katılımlı 1 Mayıs kutlamaları yapıldığını hatırlatan Çerkezoğlu, 2013 sonrası getirilen yasaklara rağmen bu mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

“Herkesi Meydanlara Davet Ediyoruz”

Çerkezoğlu, Taksim’in ve 1 Mayıs’ın özgürleştirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini belirterek, tüm vatandaşları Türkiye genelindeki 1 Mayıs alanlarında buluşmaya çağırdı. Eşit ve özgür bir yaşam vurgusu yapan Çerkezoğlu, “Mücadeleyle, birlikle ve dayanışmayla özgür 1 Mayıs’ları hep birlikte kuracağız” ifadelerini kullandı.