Süper Lig’de Beşiktaş JK ile Fatih Karagümrük SK karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Beşiktaş 4. Sırada

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’de çıktığı 30 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 55 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 4. sırada girdi. Son maçında deplasmanda Samsunspor’a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde çıkış arıyor.

Karagümrük Son Sırada

Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 30 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı. 20 puanla 18. ve son sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, son maçında Eyüpspor’a 2-1 kaybetti.

Devis Vasquez İlk Kez Sahada Olabilir

Beşiktaş’ın devre arasında kiraladığı kaleci Devis Vásquez’in bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde Kolombiyalı kaleci ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Eksik Oyuncular

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz ile sarı kart cezalısı Amir Murillo ve Ersin Destanoğlu kadroda yer almayacak.

Fatih Karagümrük’te ise João Camacho, Ahmet Sivri ve Moussa Koné’nin forma giymesi beklenmiyor.

Ceza Sınırındaki İsimler

Beşiktaş’ta Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde gelecek hafta Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

Fatih Karagümrük’te ise Ivo Grbić ve Ricardo Esgaio kart görmeleri halinde Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Karşılaşma öncesi iki takım da sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.