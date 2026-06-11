üper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kısa süre önce sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig hazırlıkları kapsamında 3 Haziran'da Serkan Reçber'i sportif direktörlük görevine getirmişti. Ancak göreve başlamasının ardından kısa bir süre geçen Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Serkan Reçber'den Ayrılık Açıklaması

Serkan Reçber, X hesabından yaptığı paylaşımda görev sürecinde yönetim anlayışı ve çalışma prensipleri konusunda yaşanan fikir ayrılıklarının ayrılık kararında etkili olduğunu belirtti.

Reçber açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Kamuoyu, Amed Sportif Faaliyetler camiasında Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur. Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz."

"Amedspor'a Başarılar Diliyorum"

Ayrılık açıklamasında kulüp yönetimine, çalışanlara ve taraftarlara teşekkür eden Reçber, Amedspor'un Süper Lig'de başarılı bir geleceğe sahip olmasını temenni etti.

Deneyimli futbol adamı açıklamasının devamında, "Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig'de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Amedspor'da Yeni Dönem Öncesi Dikkat Çeken Ayrılık

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Amed Sportif Faaliyetler'de yaşanan bu ayrılık, yeni sezon öncesinde dikkat çekti. Kulübün sportif direktörlük görevi için nasıl bir yol haritası izleyeceği ve yeni ismin kim olacağı ise merak konusu oldu.