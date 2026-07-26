2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Brezilya'yı yenerek kupayı Türkiye'ye getirdi. Turnuva boyunca sergilediği etkili performansla dikkat çeken Filenin Sultanları, final etabında da üstün oyununu sürdürerek altın madalyanın sahibi oldu.

Çin'in Makao kentinde düzenlenen organizasyonda yarı finalde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen milliler, finalde Brezilya engelini de aşarak 2026 Milletler Ligi şampiyonluğunu ilan etti.

Büyük mücadeleye sahne olan final karşılaşmasının ardından ay-yıldızlı voleybolcular büyük sevinç yaşarken, Türkiye uluslararası voleybolda bir kez daha zirveye çıktı. Şampiyonluk, hem spor camiasında hem de milyonlarca voleybolsever tarafından coşkuyla kutlandı.