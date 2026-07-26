TBMM Genel Kurulu, bu hafta yükseköğretimde binlerce kişiyi ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesini ele alacak. Teklifin kabul edilmesi halinde, çeşitli nedenlerle üniversitelerle ilişiği kesilen öğrenciler belirlenen şartları sağlamaları durumunda eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

Meclis gündemine alınan düzenleme, daha önce kayıt hakkını kaybeden veya disiplin dışındaki nedenlerle üniversiteden ayrılmak zorunda kalan öğrencilere ikinci bir fırsat sunmayı amaçlıyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte af kapsamına giren öğrenciler, yasal süresi içinde başvuru yaparak kayıtlarını yeniden yaptırabilecek.

Teklif, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda eğitim hakkını kaybeden çok sayıda öğrenciyi kapsarken, belirli yükseköğretim kurumları kapsam dışında tutulacak. Başvuruların ise yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilgili üniversitelere yapılması öngörülüyor.

Öğrenci affına ilişkin düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması bekleniyor. Teklifin yasalaşması halinde, eğitimine ara vermek zorunda kalan binlerce kişi yeniden üniversite sıralarına dönme fırsatı elde edecek.