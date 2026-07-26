Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercih süreci yarın saat 17.00'de sona erecek. Tercihlerini henüz tamamlamayan öğrencilerin, işlemlerini belirtilen süre içinde e-Okul sistemi üzerinden yapmaları gerekiyor.

Bu yıl merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liselerde toplam 198 bin 899 kontenjan bulunuyor. Yerleştirmeler, öğrencilerin puan üstünlüğü ve tercih sıralamaları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Puan eşitliği durumunda ise sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), yıl sonu başarı puanları, devamsızlık durumu, tercih önceliği ve yaş kriterleri esas alınacak.

MEB takvimine göre, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçların ardından birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos'ta alınacak ve 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.