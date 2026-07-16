Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen gençler ve girişimci adayları için Ansera TechBridge Akademi'de yeni eğitim dönemini başlatıyor. Tamamı ücretsiz olarak düzenlenecek eğitim ve workshop programları, 20 Temmuz itibarıyla katılımcılarla buluşacak.

Teknoloji odaklı eğitim programları kapsamında katılımcılar; yapay zeka, blockchain geliştiriciliği, nesnelerin interneti (IoT), akıllı şehirler, sağlıkta yapay zeka ve uygulamalı girişimcilik gibi geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda uzman isimlerden eğitim alma imkânı elde edecek.

Alanında uzman isimler eğitim verecek

Hafta içi gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcıların hem teorik bilgilerini artırmaları hem de uygulamalı çalışmalarla deneyim kazanmaları hedefleniyor.

Program kapsamında blockchain geliştiriciliği eğitimi, daha önce Ansera TechBridge Akademi ile düzenlenen hackathon organizasyonlarında görev alan uzman bir eğitmen tarafından gönüllü olarak verilecek. Akıllı şehirler, yapay zeka ve uygulamalı girişimcilik başlıklarındaki eğitimler ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesindeki uzman personel tarafından yürütülecek.

Başvurular çevrim içi alınacak

Ücretsiz eğitim ve workshop programlarına katılmak isteyenler, başvurularını akademinin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Yeni dönem eğitim takvimi ise şöyle:

Blockchain Geliştiriciliği Eğitimi: 20 Temmuz - 5 Ağustos 2026 (24 saat)

20 Temmuz - 5 Ağustos 2026 (24 saat) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi: 23 Temmuz - 11 Ağustos 2026 (16 saat)

23 Temmuz - 11 Ağustos 2026 (16 saat) Akıllı Şehirler Workshopu: 20 - 24 Temmuz 2026 (6 saat)

20 - 24 Temmuz 2026 (6 saat) Nesnelerin İnterneti (IoT) Workshopu: 21 - 23 Temmuz 2026 (4 saat)

21 - 23 Temmuz 2026 (4 saat) Yapay Zeka Workshopu: 27 - 31 Temmuz 2026 (6 saat)

27 - 31 Temmuz 2026 (6 saat) Sağlıkta Yapay Zeka Workshopu: 28 - 30 Temmuz 2026 (4 saat)

Ankara Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği bu programlarla teknolojiye ilgi duyan bireylerin dijital yetkinliklerini artırmayı ve yenilikçi projelerin gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.