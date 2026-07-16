Başkent Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde duygusal anlar yaşandı. Henüz 22 aylıkken annesi Sonnur Erdoğan'dan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutunan Sude Erdoğan, 23 yıl sonra üniversite diplomasını, nakil ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın elinden aldı.

Bakanlar, milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Sude Erdoğan'ın hikâyesi törene damga vurdu.

2003 yılında henüz 22 aylıkken karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veren Sude Erdoğan'a, annesi Sonnur Erdoğan karaciğerini bağışladı. Nakil ameliyatı ise Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından gerçekleştirildi. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından sağlığına kavuşan Erdoğan, aradan geçen 23 yılın ardından mezuniyet töreninde bu kez diplomasını kendisine ikinci bir yaşam şansı sağlayan Prof. Dr. Haberal'ın elinden aldı.

"Hayatımın En Anlamlı ve Gurur Verici Anlarından Biri Oldu"

Yaşadığı duyguları paylaşan Sude Erdoğan, 22 aylıkken annesinin karaciğer bağışı sayesinde hayata yeniden tutunduğunu belirterek, nakil ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın yıllar sonra kendisine diploma vermesinin unutamayacağı bir an olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bugün bana ikinci bir yaşamın kapılarını açan aynı insanın elinden Başkent Üniversitesi diplomamı almak, hayatımın en anlamlı ve en gurur verici anlarından biri oldu. Bana verilen ikinci hayatın değerini; üreterek, çalışarak ve insanlara dokunarak göstermek istiyorum." dedi.

"Bana Uzatılan Sadece Bir Organ Değil, Bir Yaşam Biletiydi"

Çocuk yaşta geçirdiği zorlu tedavi sürecini anlatan Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın yalnızca başarılı bir cerrah değil, aynı zamanda hastalarına moral veren bir hekim olduğunu ifade etti.

"Bana uzatılan şey yalnızca bir organ değildi; bana uzatılan bir yaşam biletiydi." diyen Erdoğan, yıllar içinde Prof. Dr. Haberal ile aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu belirterek, "Bu yüzden ona 'manevi dedem' diyorum." ifadelerini kullandı.

Haberal'dan Mezunlara Bayrak Mesajı

Mezuniyet töreninde öğrencilere hitap eden Prof. Dr. Mehmet Haberal ise Başkent Üniversitesi mezunu olmanın önemli bir sorumluluk taşıdığını vurgulayarak, "Başkentli olmak bir ayrıcalıktır. Burası sizin eviniz, yuvanızdır. Sizlerden isteğim; Ay Yıldızlı Türk bayrağımızı dünyanın en yükseklerinde gururla dalgalandırmanızdır." dedi.

Başkent Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreni, yalnızca diplomaların verildiği bir organizasyon olmanın ötesine geçerken, organ bağışının hayat kurtaran önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sude Erdoğan'ın 22 aylık bir bebekken başlayan yaşam mücadelesinin 23 yıl sonra mezuniyet kürsüsünde tamamlanan yolculuğu, törenin en anlamlı anı olarak hafızalara kazındı.