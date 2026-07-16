Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenlerin başlattığı '78 Can İçin Adalet Yürüyüşü'nde, aileler Ankara'nın Kahmramankazan ilçesine ulaştı. 6'ncı günde yürüyüşü sürdüren ailelere, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, destek verdi. Emir, yürüyüşün sadece bir adalet yürüyüşü değil insanlık yürüyüşü olduğunu söyleyerek, 'Kartalkaya yangınının nasıl olduğuna, nasıl önlenemediğine, ihmaller zincirine, kasten adam öldürmeye varabilecek; görevlilerin vurdumduymazlığına, sonrasında bakanlığın kendisini aklamak için her türlü hukuksuzluğun peşinde koşmasına baktığınızda, aslında bunun bir yürekleri parçalayan bir cinayet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle bu hukuk mücadelesi aynı zamanda bir insanlık mücadelesi ve Türkiye'nin turnusolüdür' dedi.

Yürüyüşte yer ailelerin 18 Temmuz'da Ulus'taki Zafer Anıtı önünde basın açıklaması yapması bekleniyor.