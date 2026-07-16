Galatasaray'da bir dönem resmen sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 8 Eylül 2022'de kadrosuna kattığı ve dört şampiyonlukta önemli rol oynayan Mauro Icardi'ye duygusal bir mesajla veda etti.

Gün içerisinde menajeri Elio Pino'nun Icardi'nin takımda kalabileceğine ilişkin açıklamaları umut yaratırken, gece saatlerinde Galatasaray'ın yayımladığı veda mesajı taraftarları duygulandırdı.

33 yaşındaki Arjantinli golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 134 resmi maçta 77 gole imza atarak kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını elde etti. Attığı goller, kazandığı kupalar ve taraftarla kurduğu güçlü bağ sayesinde sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.

Kulübün yayımladığı veda mesajında, "Bugün ayrılıktan değil, mirastan söz ediyoruz" ifadeleri kullanılırken, Icardi'nin yalnızca başarılarıyla değil, Galatasaray sevgisini milyonlara yaşatan bir efsane olduğu vurgulandı. Mesaj, "Tüm Galatasaraylılar biliyor… Böyle bir aşk unutulmaz." sözleriyle sona erdi.