Ay-yıldızlı ekip, Belgrad Arena'da oynanan mücadelede rakibini 23-25, 19-25 ve 18-25'lik setlerle mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Yaklaşık 80 dakika süren karşılaşmada Türkiye, oyun üstünlüğünü maç boyunca koruyarak set vermeden sahadan ayrıldı.

Karşılaşmayı Kanada'dan Andrew Charles Robb ile Belçika'dan Marie-Catherine Boulanger yönetti.

Türkiye, Belgrad Etabına Moralli Başladı

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ilk sınavını başarıyla geçen A Milli Erkek Voleybol Takımı, hem hücumda hem de savunmada etkili performans sergileyerek Sırbistan'a karşı rahat bir galibiyet elde etti.

Mücadelede Türkiye adına forma giyen kadroda Murat, Mirza, Marko, Adis, Efe, Ahmet ve libero Berkay ilk altıda yer aldı. Karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde Kaan, Samet, Ertuğrul, Cafer ve Hilmi de süre aldı.

Sırbistan ise Stefanovic, Masulovic, Kulpinac, Nedeljkovic, Batak, Marinovic ve libero Negic kadrosuyla mücadele etti.

TVF Yönetimi Takımı Yalnız Bırakmadı

Belgrad Arena'daki karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay ile TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı tribünden takip ederek milli takıma destek verdi.

Türkiye'nin Sıradaki Rakibi Ukrayna

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta ikinci maçında 17 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Sırbistan karşısında yakaladığı başarılı performansı sürdürerek galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Maçın Set Sonuçları

Set: Sırbistan 23-25 Türkiye

Set: Sırbistan 19-25 Türkiye

Set: Sırbistan 18-25 Türkiye



Maç Sonucu: Sırbistan 0-3 Türkiye