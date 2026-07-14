İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 25 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, Turuncu Holding A.Ş. ve bağlı 25 şirket ile şubesine kayyum atandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve bağlantılı kişilerin tespit edilmesine yönelik geniş çaplı inceleme yapıldı.

Finansal Hareketler Mercek Altına Alındı

Soruşturma kapsamında, başta Türk Elektronik Para A.Ş. olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. bünyesindeki grup şirketleri, bağlantılı firmalar ve şirketlere ait şubeler incelendi.

Yapılan incelemelerde; MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) bildirimleri, açık kaynak araştırmaları ve şirket kayıtları detaylı şekilde değerlendirildi.

Araştırmalar sonucunda yüksek hacimli finansal işlemlerin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilerle ilişkili olduğu, suçtan elde edilen gelirlerin farklı hesaplara aktarılmak suretiyle aklandığı yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Eş Zamanlı Operasyon

Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 25 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Soruşturma kapsamında ayrıca Turuncu Holding A.Ş. ile bağlı 25 şirket ve şubesine kayyum atanmasına karar verildi.

Yetkililerin, yasa dışı bahis organizasyonları ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.