Bingöl'ün Karlıova ilçesinde coğrafi işaret tescilli Bingöl balı için hasat hazırlıkları hız kazandı. Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Karlıova'da arıcılar, yaklaşık 20-25 gün sonra başlayacak hasat öncesinde kovanların bakımını titizlikle yaparak yüksek kaliteli bal üretimine hazırlanıyor.

Geven, kekik ve çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Karlıova, zengin florasıyla hem bölgedeki hem de farklı şehirlerden gelen gezgin arıcıların tercih ettiği üretim merkezleri arasında yer alıyor. Coğrafi işaret tescilli Bingöl balının üretildiği ilçede, üreticiler arı kolonilerinin gelişimini yakından takip ederek hasat öncesi yoğun mesai harcıyor.

Endemik Bitki Zenginliği Bingöl Balının Kalitesini Artırıyor

Yaklaşık 10 yıldır arıcılık yapan 45 yaşındaki Cebrail Yıldız, bu yıl yağışların yeterli seviyede gerçekleşmesiyle bitki örtüsünün güçlendiğini ve bunun bal verimi ile kalitesine olumlu katkı sağladığını söyledi.

Yıldız, üretimde tamamen doğal yöntemleri tercih ettiklerini belirterek, "Kovanlara boş kasnakları yerleştiriyoruz. Arılar önce kendi doğal mumlarını örüyor. Yapay petek kullanmıyoruz. Yaklaşık 20-25 gün içerisinde bal hasadına başlamayı planlıyoruz. Geven çiçeklerinin açmasıyla birlikte bal akımı da başladı." dedi.

"Bu Yıl Son Yılların En Kaliteli Bingöl Balını Bekliyoruz"

Kuzey rüzgarının bal üretimi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Yıldız, güney rüzgarının ise bitki örtüsünü olumsuz etkilediğini ifade etti. Bu yıl iklim koşullarının üreticilerin beklentisini karşıladığını vurgulayan Yıldız, "Geven bitkisi oldukça verimli çiçek açtı. Bu nedenle son yılların en kaliteli Bingöl balını üretmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Coğrafi İşaretli Bingöl Balı Dünyada İlgi Görüyor

Cebrail Yıldız, coğrafi işaret tesciline sahip Bingöl balının başarısında bölgenin doğal zenginliklerinin büyük payı bulunduğunu belirterek, "Bingöl balının dünyada tanınmasının en önemli nedeni endemik bitki çeşitliliği, zengin doğası ve üreticilerin özverili çalışmasıdır. Biz de sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar kovanlarımızın başında çalışarak daha kaliteli ve verimli bal üretmek için emek veriyoruz." ifadelerini kullandı.