Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Umman kara sularında yer alan Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda BAE'ye ait 'Mombasa' ve 'Al-Bahia' adlı tankerlere yönelik füze saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Saldırı sonucu 'Mombasa' adlı tankerin Hindistan uyruklu 1 mürettebatının yaşamını yitirdiği, 4'ü ağır olmak üzere 8 personelin yaralandığı belirtildi. Saldırının ardından gemilerde yangın çıktığı ve hasar meydana geldiği vurgulanan açıklamada, yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.

BAE, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA İKİ PETROL TANKERİNİ HEDEF ALAN İRAN SALDIRISINI KINADI

BAE Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'BAE, Hürmüz Boğazı'nın güney koridorundaki Umman kara suları sınırlarında seyretmekte olan Mombasa ve Al Bahiyah adlı iki ulusal petrol tankerinin iki füze ile hedef alındığı İran saldırılarını en sert şekilde kınıyor ve protesto ediyor' ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, İran'ın bu saldırısının Hindistan uyruklu 1 personelin hayatını kaybetmesine, 8 mürettebatın ise yaralanmasına yol açtığını kaydetti. Yaralananlardan 4'ünün durumunun ağır olduğu, yaralıların 6'sının Hindistan, 2'sinin ise Ukrayna vatandaşı olduğu belirtildi.

Saldırının, deniz seyrüsefer serbestisini vurgulayan, ticari gemilerin hedef alınmasını ve uluslararası deniz yollarının sabote edilmesini reddeden 2817 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının açık ve vahim bir ihlali olduğu bildirildi.