Orta Doğu’da son günlerde artan askeri hareketlilik, küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken enerji fiyatlarını da yukarı taşıdı. Bölgedeki çatışmaların genişleme ihtimali ve petrol arzının kesintiye uğrayabileceği yönündeki beklentiler, uluslararası piyasalarda sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 10 değer kazandı. Özellikle dünyanın en önemli petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’na yönelik olası riskler, enerji piyasalarında tedirginliği artırdı.

Enerji uzmanları, petrol fiyatlarındaki yükselişin yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil; ulaşım, sanayi ve üretim maliyetlerini de doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bu durumun küresel enflasyon üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceği ve merkez bankalarının para politikalarını da etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Piyasalarda gözler, Orta Doğu’daki gelişmelere çevrilirken, yatırımcılar bölgeden gelecek yeni açıklamalar ve olası diplomatik adımları yakından takip ediyor. Gerilimin tırmanması halinde enerji fiyatlarında dalgalanmanın devam edebileceği, tansiyonun düşmesi durumunda ise petrol fiyatlarında kademeli bir geri çekilme yaşanabileceği ifade ediliyor.