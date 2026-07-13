Karadeniz ekibinden yapılan resmi açıklamada, genç oyuncunun eski kulübüne geri döndüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mathias Løvik’in, Molde Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." Ersin Destanoğlu, Al-Jazira ile sözleşme imzaladı İçeriği Görüntüle

Bordo-mavili formayla istikrarlı bir görüntü çizemeyen Løvik, bu anlaşmayla birlikte ülkesi Norveç'e ve kariyerinde parladığı Molde takımına geri dönmüş oldu. Transferin mali detayları ve bonservis bedeli hakkında ise henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı.