Şampiyonada elde edilen sonuçlarla Türkiye, iQFOiL branşında Dünya Takım Şampiyonu olarak önemli bir başarı kazandı.

Parla Kabasakal dünya şampiyonluğunu korudu

Milli sporcu Parla Kabasakal, yaş kategorisi yükselmesine rağmen başarısını sürdürerek U17 Kızlar kategorisinde bir kez daha dünya şampiyonu oldu.

U15 Kızlar kategorisinde mücadele eden Zeynep Mavioğlu altın madalyaya uzanırken, takım arkadaşı Doğa Çoker ise dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli takımın omurgasını İzmirli kulüp oluşturdu

15 kişilik iQFOiL Milli Takımı'nın 9 sporcusunu altyapısından yetiştiren EMR Windsurf & Sailing Club, tek şampiyonada kazandığı 2 altın ve 1 bronz madalya ile organizasyonun en başarılı kulübü olmayı başardı.

Kulübün Kurucu Başantrenörü Emirşah Polat, elde edilen tarihi başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "En büyük ödülümüz, çocuklarımızın İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmesi ve Türk bayrağını zirvede dalgalandırmasıdır. Bu başarı yıllarca süren disiplinli çalışmanın ve dökülen alın terinin eseridir. Tüm sporcularımızı, ailelerini ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.