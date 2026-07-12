Çankaya Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta'nın belediye binası önünde gerçekleştirdiği destek açıklamasını kamuoyuyla paylaştı.

"Çankaya yalnız değildir" vurgusu

Belediyenin paylaşımında, Mansur Yavaş, Murat Emir ve Ali Balta'nın Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile Çankaya Belediyesi'ne desteklerini ifade ettiği belirtilerek, "Çankaya yalnız değildir" mesajı öne çıkarıldı. Açıklamada, dayanışma ve birlik vurgusu dikkat çekti.

"Demokrasiye ve halkın iradesine sahip çıkacağız"

Paylaşımda, Çankaya Belediyesi'nin halkın iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine bağlılığını sürdüreceği belirtilerek, "Halkın iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmaya; Çankaya için üretmeye ve hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Belediyenin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, destek mesajlarıyla da gündem oldu.