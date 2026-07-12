Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bisiklet turu yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ekoloji Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyesi Semih Özer, memleketinde toprağa verildi. Kazanın ardından açıklama yapan dernek, bisikletlilerin trafikte karşı karşıya kaldığı tehlikelere dikkat çekerek, olayın önlenebilir bir can kaybı olduğunu vurguladı.

9 Temmuz'da meydana gelen kazada, bisikletiyle tur yapan 61 yaşındaki Semih Özer'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, 10 Temmuz'da Gümüşhacıköy Köprülü Mehmet Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçede defnedildi.

"Bisikletliler için güvenli yollar istiyoruz"

EKOBİD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bisikletlilerin trafikte her geçen gün daha büyük risklerle karşı karşıya kaldığı belirtilerek, motorlu araç sürücülerine hız kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve bisikletlilere karşı daha dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, bisikletlilerin güvenliğini sağlayacak altyapı yatırımlarının artırılması, trafik denetimlerinin sıklaştırılması ve sürücülerde bisiklet farkındalığını güçlendirecek eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi. Dernek, "Güvenli yollar bir ayrıcalık değil, temel bir haktır. Bizler sadece güven içinde pedal çevirmek ve evimize sağ salim dönebilmek istiyoruz. Bu bir kaza değil, önlenebilir bir can kaybıdır" mesajını paylaştı.

Soruşturma sürüyor

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.