IAdalet Bakanı Akın Gürlek, Srebrenitsa Soykırımı’nın 31’inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Gürlek, paylaşımında Srebrenitsa Soykırımı’nın Bosnalıların Avrupa’nın göbeğinde, tüm dünyanın gözü önünde hunharca katledildiği ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen büyük bir acı olduğunu ifade etti.

Srebrenitsa’da yaşanan vahşetin aradan geçen 31 yıla rağmen hafızalardaki yerini koruduğunu belirten Gürlek, yaşananların adalet, insan hakları ve uluslararası toplumun sorumluluğu açısından tüm insanlığa önemli mesajlar verdiğini kaydetti.

Soykırımın, zulüm karşısında sessiz kalmanın, çifte standartların ve geciken adaletin insanlığın vicdanında derin yaralar açtığını gösterdiğini vurgulayan Gürlek, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için küresel ölçekte adalet arayışının desteklenmesi ve güçlü bir uluslararası hukuk düzeninin tesis edilmesinin tarihî ve vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Gürlek, mesajının sonunda, “Srebrenitsa’da katledilen Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor; yaşanan acıyı yüreğinde taşıyan tüm Bosnalı kardeşlerimizin hüznünü yürekten paylaşıyorum. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Srebrenitsa Soykırımı gerçeğinin unutturulmaması için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Srebrenitsa Soykırımı, Bosnalı kardeşlerimizin Avrupa’nın göbeğinde, tüm dünyanın gözü önünde hunharca katledildiği, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen büyük bir acıdır.



Srebrenitsa’da yaşanan vahşet, 31’inci yılında da hafızalarımızdaki yerini korumakta; adalet, insan… pic.twitter.com/mRo7R2SOb7 — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 11, 2026