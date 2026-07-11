Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında yaşayan veya seyahat eden vatandaşların yaşadığı sorunların çözümünde de etkin rol üstleniyor. CİMER'e iletilen başvurular, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlar tarafından değerlendirilirken, büyükelçilik ve başkonsolosluklar aracılığıyla gerekli girişimler hızla hayata geçiriliyor.

Son dönemde farklı ülkelerden yapılan başvurular, CİMER'in uluslararası alandaki koordinasyon gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Yunanistan'da Alıkonulduğunu Bildiren Kadına Destek

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda eşi tarafından alıkonulduğunu ve tehdit altında olduğunu belirten bir vatandaşın CİMER'e yaptığı başvurunun ardından Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Rodos Başkonsolosluğu'nun girişimleri sonucu kadının eşi Yunan polisi tarafından gözaltına alınırken, kadın ve çocuklarının Türkiye'ye dönüş sürecine ilişkin işlemler başlatıldı.

İtalya'daki Hasta Çocuk İçin Diplomatik Girişim

Sicilya'da tatilde bulunan 3 yaşındaki çocuğun yüksek enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılması üzerine yakınları CİMER üzerinden yardım talebinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle hastanenin nöbetçi doktorundan çocuğun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi alınarak aileye aktarıldı.

Ayrıca İtalyan hastanesine, hasta yakınlarının düzenli ve ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesini talep eden resmi yazı (PEC) gönderildi. Sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

Kayıp Vatandaş İçin Arama Başlatıldı

Fildişi Sahilleri'nin Abidjan kentinde kendisinden haber alınamayan bir Türk vatandaşına ilişkin başvurunun ardından Abidjan Büyükelçiliği yerel emniyet birimleriyle temasa geçti. Yapılan girişimlerle arama çalışmaları başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Hollanda'daki Toruna Ulaşıldı

Hollanda'nın Lelystad kentinde yaşayan torununa ulaşamadığını ve can güvenliğinden endişe ettiğini belirten bir vatandaşın CİMER'e yaptığı başvuru üzerine Dışişleri Bakanlığı ilgili makamlarla iletişime geçti.

Hollanda polisiyle yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi aileyle paylaşılırken, ihtiyaç duyması halinde Türkiye'nin başkonsolosluğuyla irtibat kurabileceği de bildirildi.

Ürdün Sınırında Bekleyen TIR Şoförlerine Destek

Ürdün'deki Jaber Sınır Kapısı'nda yaşanan sistem arızası nedeniyle Suudi Arabistan vizesi alamayan ve günlerce sınırda beklemek zorunda kalan TIR sürücülerinin başvurusu da CİMER aracılığıyla çözüme kavuşturuldu.

Amman Büyükelçiliği Konsolosluk Birimi, sürücülere gerekli yönlendirmeleri yaparken, Suudi Arabistan'ın Amman Büyükelçiliği tarafından yetkilendirilen vize aracı firmasının bilgileri paylaşıldı. Ayrıca taşımacılık firmasıyla kurulan temas sonucu bazı araçların geçişine izin verildiği, diğer araçların da kısa süre içinde sınırı geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Yetkililer, yurt dışında karşılaşılan her türlü konsolosluk ve vatandaşlık işlemlerinde CİMER üzerinden yapılan başvuruların ilgili kurumlarla koordineli şekilde değerlendirilmeye devam ettiğini bildirdi.