Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyumcuya müşteri gibi girerek altın bilezikleri çalan şüpheli, polisin kısa sürede gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki 15 altın bilezik eksiksiz şekilde ele geçirilerek iş yeri sahibine teslim edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Sevgiyolu üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Altın satın alacağını söyleyerek dükkâna giren şüpheli, incelemek istediğini belirttiği bilezikleri eline aldı. Bir süre ürünleri inceleyen zanlı, fırsatını bularak 15 altın bileziği alıp hızla iş yerinden uzaklaştı.
Polis Aynı Gün İzini Buldu
İhbar üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlının Samet Ş. olduğu tespit edildi.
Adresine yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli, Keli Mahallesi'ndeki bir tarlada çaldığı altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Çalınan Altınlar Kuyumcuya Teslim Edildi
Operasyonda ele geçirilen 15 altın bilezik, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından iş yeri sahibine teslim edildi. Şüphelinin kuyumcudan altınları alıp kaçtığı anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Kuyumculardan Emniyete Teşekkür
Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yunus Candan, olayın kısa sürede aydınlatılmasını sağlayan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti.
Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.