Amasya'da traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden üç kişi, son yolculuklarına uğurlandı. Feci kazada yaşamını yitiren Fatma Bilir (72) ile oğulları Mehmet Bilir (53) ve Yavuz Bilir (55) için Yeşil Yenice Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra Amasya Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne ile iki oğlu, dualar ve gözyaşları eşliğinde aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Antalya'dan Dönerken Kaza Yaptılar

Kaza, dün sabah saatlerinde Gökhöyük Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya'da bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Amasya'ya dönen ailenin bulunduğu, Mehmet Bilir'in kullandığı hafif ticari araç, karşı yönden gelen traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçta sürücü Mehmet Bilir olay yerinde yaşamını yitirirken, annesi Fatma Bilir ile ağabeyi Yavuz Bilir kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Üç Yaralının Tedavisi Sürüyor

Kazada yaralanan Müzeyyen Bilir, Selma Bilir ve traktör sürücüsü O.Ş.'nin Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.