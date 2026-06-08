Olay, cumartesi günü Hızırpaşa Mahallesi'ndeki Hakimiyet Parkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta çalıştığı belirtilen Burak Kırıkçı, iddiaya göre çalışır vaziyetteki ranger isimli eğlence aracının yaklaştığını fark etmeyerek yere eğildi. Bu sırada eğlence aracının kabini Kırıkçı'ya çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kırıkçı, ambulansla kaldırıldığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

LUNAPARK MÜHÜRLENDİ

Olayın ardından lunapark mühürlenirken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şirket sahibi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.C. ve H.N.E., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.